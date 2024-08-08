Бойцы попали в  огневой мешок  в ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил России постепенно формируют огневой мешок для украинских войск в районе населенного пункта Новоселовское на Сватовско-Кременском направлении в Луганской Народной Республике, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российским бойцам также удалось продвинуться вперед, выбив части ВСУ с некоторых позиций.

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На участке Берестовое — Стельмаховка в ходе активных боевых действий ВС РФ удалось вытеснить противника с некоторых занимаемых позиций и продвинуться вперед. Это позволило немного выровнять линию боевого соприкосновения и усугубить оперативно-тактическое положение для ВСУ. Также постепенно формируется огневой мешок для украинских боевиков западнее Новоселовского, — сказал военный эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины и уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства на Донецком направлении. Оператор расчета FPV-дрона с позывным Ястреб уточнил, что боевая машина находилась в тылу противника на расстоянии не менее восьми километров.

До этого Марочко рассказал, что российские военные закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, форсировав водную преграду. По его словам, ВС РФ заняли важный плацдарм. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. ВСУ ведут ожесточенный огонь с высот западнее населенного пункта, пытаясь замедлить продвижение российских войск, отметил аналитик.