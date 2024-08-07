Появились подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж, были начинены поражающими элементами. Подробности об этом приводит Telegram-канал Shot.

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По его данным, жители Березовой Рощи, где дрон повредил многоэтажку, нашли маленькие железные шарики, разбросанные близ места происшествия. Никто, предварительно, не пострадал.

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Жители Воронежа сообщили о громких звуках взрывов утром в среду, 7 августа. В регионе тогда объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В регионе тогда объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев впоследствии уточнял, что один дрон ВСУ повредил фасад верхних этажей дома на улице Березовая Роща. Обломки другого летательного аппарата упали на Ленинском проспекте — там оказались повреждены автомобили и выбиты стекла в помещениях многоквартирного дома.