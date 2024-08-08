Средства ПВО уничтожили снаряд «Ольхи» ВСУ в небе Курской области

Минобороны России сообщает о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку.

Враг применил реактивную систему залпового огня «Ольха», целясь по объектам на территории РФ, но реактивный снаряд был сбит в небе над Курской областью.

Российское оборонное ведомство уточнило, что попытка неприятеля была пресечена около 11.40 по московскому времени.

Украинский реактивный снаряд был уничтожен российскими дежурными средствами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.