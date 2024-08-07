Тандем Zala и «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 в Херсонской области

Расчет разведывательного БПЛА Zala нашел 155-ммиллиметровую гаубицу ВСУ М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал ее поражение «Ланцетами». Кадры удара по орудию производства США показало Минобороны России.

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Расчет беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» заметили орудие на расстоянии около 30 километров от береговой линии. Гаубица была замаскирована.

Периодически расчет М777 вел огонь из лесопосадки по мирному населению левобережья Херсонской области. Десантники передали координаты цели на командный пункт. Там было принято решение уничтожить орудие барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Расчет «Ланцета» совершил заход на цель, и разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение вражеской артиллерийской системы.

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» выполняют полеты вглубь контролируемой ВСУ территории на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там они ищут и уничтожают дальнобойную артиллерию противника.

Только за два последних месяца в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ нашли и уничтожили больше десяти гаубиц М777 и другую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.