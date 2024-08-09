Тайвань зафиксировал приближение кораблей и летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 18 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Как указывается в заявлении, 12 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону сил ПВО в юго-западной и юго-восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.