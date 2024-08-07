Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дрон ВСУ с боекомплектом
Министерство обороны России показало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр», где он обнаружил и уничтожил вражеский беспилотник самолетного типа.
Заняв позицию, бойцы с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружили приближающийся вражеский БПЛА. Они произвели пуск ракеты на уничтожение. Дрон с боекомплектом был нацелен на тыловые районы Херсонской области.
Цель была поражена в кратчайшие сроки.
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«Обнаружили ударный БПЛА... Отработали сами. Цель шла в сторону юга», - приводит оборонное ведомство слова начальника расчета ЗРК с позывным «Ялта».
«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Прикрывает войска, командные пункты, и защищает населенные пункты с мирными жителями от воздушных атак противника. Способен как стрелять с места, так и вести огонь в движении без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.