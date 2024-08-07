«Град» обрушился на сосредоточение ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты РСЗО «Град» группировки «Центр» нанесли точный удар по сосредоточению пехоты и техники ВСУ на Авдеевском направлении, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, залп был совершен с применением осколочно-фугасных снарядов.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенному в лесополосе на Авдеевском направлении зоны проведения СВО, — следует из заявления.

Серию выстрелов выполнили на расстояние более 10 километров. Корректировку ударов осуществляли разведподразделения с помощью БПЛА, отметили в МО.

Ранее российские военные поразили американскую пусковую установку HIMARS и склад боеприпасов ВСУ. Противник хранил там до 400 тонн снарядов. Также были взорваны цеха оборонного предприятия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

До этого танки Т-80 тульских десантников поразили опорники ВСУ на Северском направлении. ВС РФ отработали по украинским позициям осколочно-фугасными боеприпасами в ночное время с закрытых точек. Огонь корректировался с помощью беспилотников Zala, которые также фиксируют поражение целей.