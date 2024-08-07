С февраля, когда ВСУ отступили из Авдеевки, Украина только теряла позиции. Об этом сообщает британское издание The Economist.

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«Украина испытывает нехватку оружия и людей», – говорится в сообщении.

С момента отступления ВСУ из Авдеевки в феврале 2024 года Украина только теряет позиции.

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В марте американское издание The Washington Post сообщало, что утрата контроля над Авдеевкой стала сокрушительным поражением для киевского режима, а украинские войска панически отступали из населенного пункта.

Командир 59-й украинской бригады Сергей Цихоцкий также пожаловался, что российские военные атакуют слабые места ВСУ по всей линии фронта.

Напомним, ранее боец ВС РФ раскрыл, когда закончится битва за Волчанск. Украинские войска перебрасывают под Харьков новые резервы.