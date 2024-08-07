США готовятся помочь Израилю в случае атаки Ирана

Вашингтонская администрация не станет говорить о том, осуществит ли Иран атаку на Израиль, однако военные США готовятся к оказанию поддержки еврейскому государству в случае необходимости.

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы делаем всё возможное для защиты наших военных и для того, чтобы у нас была возможность помочь Израилю, если нас об этом попросят», — цитирует его ТАСС.

В Израиле эксперты полагают, что Иран нанесет комбинированный ракетный удар

Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты готовы к новым развёртываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы «снизить температуру» и отреагировать на угрозы.

При этом госсекретарь страны Энтони Блинкен отметил, что США и союзники подали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации.