Пентагон: США готовятся помочь Израилю в случае атаки Ирана
Вашингтонская администрация не станет говорить о том, осуществит ли Иран атаку на Израиль, однако военные США готовятся к оказанию поддержки еврейскому государству в случае необходимости.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы делаем всё возможное для защиты наших военных и для того, чтобы у нас была возможность помочь Израилю, если нас об этом попросят», — цитирует его ТАСС.
В Израиле эксперты полагают, что Иран нанесет комбинированный ракетный удар
Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты готовы к новым развёртываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы «снизить температуру» и отреагировать на угрозы.
При этом госсекретарь страны Энтони Блинкен отметил, что США и союзники подали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации.