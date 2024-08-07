Иностранных медиков, предположительно, западных черных трансплантологов заметили в Сумской области на фоне больших потерь Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 7 августа, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Меры были приняты из-за сорванной операции по атаке Курской области. По данным источника, рядом с линией боевого соприкосновения были замечены машины медицинского персонала размером с пятитонный грузовик.

— Наши медики, которые работают на Украине и общаются с нами, говорят, что там — иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы, — рассказал Лебедев.

По его словам, бывали ситуации, когда трупы солдат на освидетельствование привозили без органов, пишет РИА Новости.

За атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может стоять Великобритания. Об этом в среду, 7 августа, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область. Ход нового расследования уже поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины Курской области пострадали 24 человека. Среди них шестеро детей. На данный момент известно о госпитализации 13 человек, в том числе троих детей.