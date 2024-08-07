Полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил о приближении украинского конфликта к заключительному этапу. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста* (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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«Вот заключительный этап. Остался месяц, ну два месяца что-то будет», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент российские войска продвигаются вперед на тактическом уровне.

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Стариков подчеркнул, что ВС России ведут боевые действия по науке в соответствии с правилами.

«А мы воюем, как сказать, вот как получится», — сказал он.

Ранее издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщало об угрожающих масштабах дезертирства в ВСУ. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, за первое полугодие 2024 года было возбуждено почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.