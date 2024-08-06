Бывший депутат Рады раскритиковал эффективность ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выступил с критикой в сторону эффективности ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Мосийчука Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

По словам Мосийчука, ВСУ не могут остановить движение российских сил и стабилизировать ситуацию в зоне боевых действий. Он также добавил, что на красноармейском направлении в ДНР военнослужащие Украины теряют по нескольку километров в сутки, а в рядах ВСУ укрепляется недоверие к командованию, которое все ярче проявляется в публичной среде.

«Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны Сырского. Это факт», — рассказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности и бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 115 тысяч военных за неполные два месяца.