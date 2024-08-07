Под Одессой задержали грузовик с 42 украинскими уклонистами

Грузовик, перевозивший 42 военнообязанных и направлявшийся в Приднестровье, задержали в Одесской области. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

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По данным издания, транспортное средство остановили в селе Станиславка.

Украинцы назвали причины нежелания мобилизации в ВСУ

Отмечается, что мужчины заплатили за нелегальное пересечение границы от $6 тыс. до $8 тыс. каждый.

Ранее взятый в плен стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Николай Хавтура рассказал, что на Украине мобилизуют больных эпилепсией.

Также военнослужащий ВСУ Дмитрий Курков, оказавшийся в плену, рассказал, что его мобилизовали в Черноморске, даже не установив личность.