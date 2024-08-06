ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области

Город Суджа в Курской области подвергся вечернему обстрелу. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев.

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«Сейчас обстрелы опять», — заявил Слащев. Информацию передает РИА Новости.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны России информировало о том, что украинские войска численностью до 300 человек, с поддержкой 11 танков и более 20 бронемашин, атаковали позиции российских подразделений, прикрывающих государственную границу в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку, уничтожив на границе 16 единиц техники ВСУ.