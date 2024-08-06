Командир «Ахмата» связал разгром украинской ДРГ с выходом СВО на финишную прямую

ВСУ задействовали последние резервы для акции на границе с Курской областью, предположил генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что после уничтожения украинской ДРГ спецоперация выйдет на финишную прямую, пишет РИА «Новости».

Пресс-служба Минобороны России утром во вторник, 6 августа, сообщила, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

«В ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО», — отметил Алаудинов.

Генерал-майор подчеркнул, что далее российские войска «уже вряд ли кто остановит».

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Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо сообщил, что западная часть Украины после поражения в противостоянии может достаться Польше, Венгрии и Румынии.