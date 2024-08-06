Стало известно о сбитом Ка-52 в Курской области

Над Курской областью сбит российский вертолет «Алигатор» Ка-52. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Отмечается, что до этого Ка-52 нанес значительные удары по технике противника.

«В ходе отражения наступления врага на Курскую область в бою был сбит „Аллигатор“ Ка-52, уничтоживший немало техники врага», — заявил telegram-канал.

Сообщается, что сбили вертолет военные ВСУ под прикрытием ПВО. Там же отметили, что противник публикует кадры с места сбитого вертолета, демонстрируя свое «достижение» в информационном пространстве.

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