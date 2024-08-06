ВСУ ударами артиллерии сожгли храм в монастыре в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сожгли главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря под Суджей в Курской области в ходе попытки прорваться на территорию России в этом регионе. Об этом РИА Новости сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

«Разбит и сожжен собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус… Ближе к вечеру подожжен Покровский храм… Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — сообщил игумен.

Впервые монастырь был атакован украинскими войсками 9 октября 2022 года, когда артиллерия ВСУ обстреляла братский корпус обители.

До этого в Курской области число пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 6 августа увеличилось до 18 человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что власти организуют усиление медицинских бригад и увеличат число экипажей «скорой помощи» из-за обстрелов приграничных районов Курской области со стороны ВСУ.