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Морпехи ВС РФ сообщили, что бойцы ВСУ вешают на себя российские знаки различия

Морские пехотинцы Вооруженных сил России сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вешают на себя российские шевроны и другие знаки различия. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на российского бойца с позывным «Адвокат» из 40-й бригады морской пехоты.

Морпехи рассказали о новой тактике украинских диверсантов
© Соцсети
«Выхожу со двора, вот калитка, сделал шаг. Просто повернул голову вот так налево... и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек... Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — пояснил «Адвокат».

После этого украинские диверсанты попытались открыть огонь, но «Адвокат» и его товарищи сумели отойти в укрытие и уничтожить противника. Как пояснил «Адвокат», это произошло во время боев за Камышеваху в Луганской народной республике.

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