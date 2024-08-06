Зеленский признал проблемы ВCУ в ДНР

Наиболее сложной для ВСУ остается обстановка на покровском и торецком направлениях в ДНР, признал Владимир Зеленский. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, непростая ситуация также сохраняется в Харьковской области. Он добавил, что Киев «ни одно из направлений не оставляет без внимания».

Напомним, что о проблемах на покровском направлении украинский лидер также сообщил 26 июля.

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Политик подчеркнул необходимость усиления позиций на этом участке фронта. Он добавил, что туда следует направить дополнительные боеприпасы и технику.