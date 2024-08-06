Морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным Адвокат рассказал в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым, как военные ВСУ вешают на себя российские знаки различия.

Как отметил боец, в одном из боёв за Камышеваху в ЛНР, он чуть не погиб, так как военные из украинской ДРГ нацепили на себя российские знаки различия. К счастью, морпеху удалось быстро распознать в них противника.

«Выхожу со двора, вот калитка, сделал шаг. Просто повернул голову вот так налево... и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек... Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — рассказал он, отметив, что не знает, что это было за подразделение.

После этого один из военных ВСУ вскинул автомат и выстрелил в его сторону. Лишь подготовка помогла Адвокату вовремя отскочить и начать бой с противником.

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