Военкор Борис Рожин назвал предполагаемой состав группировки ВСУ, действующей на Курском направлении.

По его данным, в регионе работают следующие подразделения армии Украины:

- 22-я отдельная механизированная бригада;

- 32-я отдельная механизированная бригада,

- 88-я отдельная механизированная бригада;

- 49-я отдельная артиллерийская бригада;

- 103-я отдельная бригада территориальной обороны;

- 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины;

- сводная батальонная тактическая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

- 54-й отдельный разведывательный батальон;

- 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны;

- подразделения корпуса рейнджеров ССО;

- группа БПЛА Project M2 управления «А» Центра специальный операций СБУ;

Немецкий журналист рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Информационную поддержку атаки на Курскую область обеспечивают подразделения психологических операций ССО ВСУ.