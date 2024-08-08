ВСУ направили под Курск психологический спецназ

Рожин: ВСУ задействовали под Курском пять бригад и психологический спецназ
Военкор Борис Рожин назвал предполагаемой состав группировки ВСУ, действующей на Курском направлении.
По его данным, в регионе работают следующие подразделения армии Украины:
- 22-я отдельная механизированная бригада;
- 32-я отдельная механизированная бригада,
- 88-я отдельная механизированная бригада;
- 49-я отдельная артиллерийская бригада;
- 103-я отдельная бригада территориальной обороны;
- 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины;
- сводная батальонная тактическая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 54-й отдельный разведывательный батальон;
- 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны;
- подразделения корпуса рейнджеров ССО;
- группа БПЛА Project M2 управления «А» Центра специальный операций СБУ;
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Информационную поддержку атаки на Курскую область обеспечивают подразделения психологических операций ССО ВСУ.