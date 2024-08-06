Генерал ВСУ признал оперативный успех России на фронте

Продвижение российских военных на ряде участков фронта говорит об оперативном успехе, заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Об этом пишет РИА «Новости».

Ведущий канала отметил, что группировки российских войск владеют инициативой в Харьковской области в направлении Волчанска, продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в районе Покровска. Он попросил генерала рассказать, существует ли вероятность сдачи украинскими военными позиций.

«Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше», — подчеркнул Кривонос.

Офицер пояснил, что продвижение ВС РФ на этих направлениях по отдельности можно рассматривать как тактические победы. Он добавил, что их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе российской армии.

В Харькове уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж пожаловался, что ВСУ недостаточно переданных истребителей F-16. Он уточнил, что Украине требуется как минимум 70 американских самолетов для использования авиации в прифронтовой зоне.