Вооруженные силы Российской Федерации взяли контроль над Нью-Йорком в Донецкой народной республике и водрузили флаг. Видео с кадрами поднятия флага в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

— Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР, — подписал он сообщение.

Недавно в Сети появились кадры мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе.

Вооруженные силы Украины несут большие потери при попытке выйти из окружения на востоке села Нью-Йорк в Донецкой народной республике.

21 июля два батальона Вооруженных сил Украины попали в окружение в районе поселка Нью-Йорк.

Назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО

В апреле стало известно, что украинские солдаты снялись со своих позиций и сбежали из села Очеретина, расположенного в Донецкой народной республике. Сообщается, что село выступало в качестве главного населенного пункта по линии обороны ВСУ на севере от Авдеевки.

Солдаты Вооруженных сил России произвели атаку по телевышке, расположенной в Харькове. На ней были размещены средства связи систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.