Минобороны сообщило об отступлении украинской ДРГ из Курской области

Украинская ДРГ во вторник, 6 августа, попыталась прорваться на территорию Курской области, ей было нанесено огневое поражение. Оставшиеся боевики отступили, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что огневое поражение было нанесено огнем артиллерии, ударами армейской авиации. Кроме того, применялись ударные БпЛА.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — подчеркнули в пресс-службе.

Затем остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары.

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Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в двух районах Курской области идут бои. Он отметил, что по врагу наносит удары артиллерия и авиация, бойцы и пограничники продолжают уничтожение противника.