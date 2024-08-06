Израильские самолеты вызвали панику в Бейруте

Истребители ВВС Израиля преодолели звуковой барьер в ходе полета над столицей Ливана Бейрутом, вызвав несколько мощных хлопков, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Отмечается, что звуки напоминали взрывы бомб, из-за чего в городе возникла паника.

Столь мощных хлопков еще не раздавалось над городом, во многих домах задребезжали окна, что, естественно, вызвало панику у жителей, — рассказал агентству источник в местной службе гражданской обороны.

В материале указано, что израильские самолеты впервые так низко пролетели над Бейрутом. Отмечается, что истребители трижды за день появлялись в воздушном пространстве ливанской столицы, при этом их полеты над столицей стали почти ежедневными.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством спецслужб и вооруженных сил. Власти задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны Исламской Республики неизбежна.

Четыре самолета ВВС Израиля совершили маневры над Бейрутом

До этого Иран пригрозил Израилю возмездием после того, как в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания, а в Бейруте — высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. Израиль взял на себя ответственность за убийство Шукра, но официально не прокомментировал гибель Хании, в смерти которого палестинское движение ХАМАС, Иран и их союзники обвинили еврейское государство.

Утром 3 августа Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет. До этого движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за массированный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, тогда было выпущено свыше 50 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах. Незадолго до этого израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.