Соратник Кадырова честно рассказал о ситуации на границе Курской области

Ситуация на границе с Курской областью не является критичной, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, рассказав, что на курском участке линии боевого соприкосновения идут бои, на нескольких участках противник предпринял попытку зайти на территорию РФ.

Ситуация, в принципе, она не критическая. Подразделения Министерства обороны РФ достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику, — сказал Алаудинов.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ отправило резервы войск в район боевых действий на границе Курской области. По сосредоточениям живой силы и техники ВСУ бьют экипажи оперативно-тактической и штурмовой авиации. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, разбито уже 16 единиц техники противника.

Тем временем правительство Курской области заявило, что жители приграничных районов могут переехать в пункты временного размещения (ПВР). Кроме того, в регионе подготовлен дополнительный коечный фонд в медучреждениях. Там они могут оставаться до нормализации обстановки.