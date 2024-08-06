В Харькове уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

Пункт дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников был поражен в Харькове ракетным ударом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, ранее также наносились ракетные удары по базам наемников в Харькове.

Так, 18 августа 2022 года в городе высокоточным оружием был поражён пункт временного базирования иностранных наёмников. В результате удара ликвидированы более 90 боевиков.

25 июля 2024 года расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова.

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При ударе было уничтожено до 100 боевиков — 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.