В Курской области продолжаются бои на границе

Артиллерия и авиация Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наносит удары по противнику в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Поражено 16 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ", - написал он.