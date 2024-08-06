МО перечислило уничтоженную после попытки прорвать границу России технику ВСУ

После попытки прорыва Вооруженными силами Украины государственной границы в Курской области российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники украинских военных. Lenta.ru

По данным министерства, в результате огневого поражения уничтожено шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения. ТАСС

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Позже в ФСБ заявили об отражении вооруженной провокации ВСУ. Российская газета