Генерал ВСУ заявил, что Киев «перестал верить в победу»

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что власти Украины «перестали верить в победу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Кривоноса YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Таким образом бывший генерал прокомментировал слова Владимира Зеленского о «справедливом» окончании конфликта с Россией уже в 2024 году. По словам Кривоноса, Киев заговорил о мире из-за того, что «перестал верить в победу». При этом он также считает, что окончить конфликт победой Украины в 2024 году попросту невозможно.

«Я слышу желание о мире, но я абсолютно не слышу слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода. <...> Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине следует подготовить базу для заключения мира с Россией уже в этом году.