Резервы ВС России выдвинулись в район боев на границе Курской области

В Министерстве обороны России заявили, что резервы российской группировки выдвинулись в район боестолкновения на границе Курской области. RT на русском

«Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении», - сообщили там. ТАСС

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. Lenta.ru