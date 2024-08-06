«Чешская инициатива» по закупке снарядов для Украины обошлась существенно дороже, чем ожидалось, пишет обозреватель Иво Минссен в статье для Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, добавил он, Чехия столкнулась с неожиданными препятствиями.

По его данным, в феврале президент Чехии Петр Павел пообещал собрать 800 тыс. артиллерийских снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм), закупая их в третьих странах, для отправки на Украину.

Вместе с тем, республике не удастся закупить боеприпасы в нужных объемах до конца года. В настоящее время ВСУ получили 45 тыс. снарядов, в августе будет отправлено еще 100 тыс. единиц, и до конца года — еще 500 тыс.

Автор статьи отметил, что на снаряды банально не хватило средств — только часть стран, присоединившихся к инициативе, внесла средства в полном объеме.

Кроме того, оружейные концерны за последние месяцы вдвое увеличили цены на боеприпасы. Таким образом, подчеркнул Минссен, полученных от Германии, Нидерландов и Бельгии €1,6 млрд недостаточно, чтобы оплатить поставки, их хватит только на 55-60% снарядов.

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Петр Павел признал, что публичным объявлением о масштабных закупках боеприпасов он раскрыл свои карты, что привело к значительному росту цен.

Ранее в Чехии сообщили, что в 2025 году инициатива будет пролонгирована. К ней уже присоединились крупные промышленные площадки, производящие боеприпасы.