В ЧВК «Вагнер» набирали тех, кому дали срок порядка 20 лет по серьезным статьям. Подробностями о методах набора в группировку поделился бывший боец ЧВК «Вагнер».

«Позывные зэкам давал компьютер», — отметил экс-боец в беседе с «Царьградом».

По его словам, в ЧВК предпочтение отдавалось лицам, отбывавшим длительные сроки за серьезные преступления. Он отметил, что у таких штурмовиков не было опознавательных знаков и шевронов из-за чего их называли «боевыми бомжами».

В конце июля 2024 года компания «Вагнер» сообщила о проведении активных военных операций против вооруженных группировок в районе города Тинзаутин (Мали). В ходе этих столкновений частная военная компания понесла значительные потери среди своего командного состава. Власти Малии и Мавритании начали расследование по поводу возможной подготовки террористических элементов под руководством украинских инструкторов на территории Мавритании.

Правительство Малии также приняло решение расторгнуть свои дипломатические связи с Украиной после заявлений местных мятежников об оказанной им поддержке Киева. Согласно заявлениям малийского руководства, действия Украины нарушают суверенитет страны.