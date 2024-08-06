Чешский наёмник из ВСУ Филипп Симан приговорён к семи годам заключения за мародёрство. Такое решение вынес суд в Праге. Как установило следствие, наёмник из украинского нацбатальона незаконно участвовал в боевых действиях в Буче и Ирпене весной 2022 года и параллельно грабил павших солдат и мирных жителей. Сам Симан признал вину лишь частично и отметил, что присваивал вещи с разрешения командования. При этом во время суда он намекнул, что был причастен к расстрелу российских военнопленных.

В Чехии приговорили к реальному сроку 27-летнего наёмника Филиппа Симана, который в 2022 году воевал в рядах ВСУ под Киевом, в районе Бучи. 6 августа суд в Праге признал мужчину виновным в наёмничестве (Симан не получил специального разрешения от президента Чехии на службу в иностранной армии) и мародёрстве на месте боевых действий. Подсудимого приговорили к семи годам заключения, но защита сможет обжаловать решение суда. Об этом сообщают чешские СМИ из зала судебного заседания.

Уголовное дело против Симана — редкий случай с 2022 года, когда западные власти привлекают к ответственности наёмников, незаконно воевавших на стороне Украины. Мужчина два года служил по контракту в чешской армии, а в марте 2022 года отправился на Украину и вместе с другими иностранными наёмниками вступил в батальон «Карпатская Сечь», который называет себя «националистическим движением».

Симан был командиром группы, которая в том числе участвовала в зачистках в Буче и Ирпене. Как установило чешское следствие, во время службы и вне работы он регулярно забирал себе вещи, найденные в разрушенных домах местных жителей, а также присваивал имущество павших солдат. Так, наёмник украл ювелирные украшения, золотые и серебряные слитки, найденные в сейфе в одном из домов, электронную книгу, дорогие очки Gucci.

На суде прокурор Мартин Билл запросил для Симана десять лет лишения свободы. Он отметил, что наёмник грабил «из жадности». Несколько бывших сослуживцев обвиняемого, выступавшие на суде как свидетели, также рассказали, что тот регулярно хвастался украденными вещами.

«Я следовал тому, что мне говорили»

Сам Филипп Симан частично признал вину, но отрицал, что хотел обогатиться за счёт грабежей. По его словам, он якобы забирал себе вещи на память.

На судебных слушаниях мужчина заявил, что все отряды «Карпатской Сечи» базировались в заброшенных домах мирных украинских жителей и для бойцов использовать оставленные там предметы было обычным делом. Наёмник настаивал, что он, как и его «коллеги», забирал себе имущество по приказу или с одобрения начальства нацбатальона.

«Сегодня я знаю, что приказы моего начальства меня не оправдывают. Но, как солдат, я был вынужден подчиняться приказам [забирать себе вещи]. Послушание — одна из характеристик солдата», — заявил обвиняемый.

Ранее в интервью чешскому изданию Seznam Zprávy Симан также сообщил, что в украинском батальоне не запрещалось поживиться чужим добром: «Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего бы не делали другие».

На судебных слушаниях в Праге затрагивались и вопросы обращения бойцов нацбатальона с российскими военнопленными. Во время одного из своих выступлений Симан мимоходом отметил, что «не гордится обращением с пленными».

Когда судья прямо спросила обвиняемого, участвовал ли он в казнях российских солдат, тот не стал отвечать однозначно.

«Их дальнейшая судьба стала результатом судьбы, которую они уготовили своим жертвам. Я бы и дальше воспользовался своим правом хранить молчание (по этому вопросу. — RT)», — заявил Симан.

При этом позже он добавил, что его подразделение, действовавшее в Буче и Ирпене, вершило закон.

«Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дошло до дела», — сказал обвиняемый.

Чешские власти оставили без внимания заявления Симана об участии в расстрельных отрядах и не стали проводить проверку.

Между тем ряд уголовных дел против иностранных наёмников на днях возбудили в Швейцарии. Об этом в начале августа сообщил представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер в беседе с РИА Новости.

По его словам, швейцарское ведомство начало расследования против 13 граждан, подозреваемых в незаконной службе в рядах ВСУ.

В свою очередь, Следственный комитет России готов привлечь к судебным разбирательствам 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в ведомстве сообщили 11 июля по итогам оперативного совещания в Донецке. 422 иностранца, воевавших в украинской армии, российские власти уже объявили в международный розыск.