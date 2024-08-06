Стала известна причина отмены военно-морского парада в Кронштадте

В этом году военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ в Петербурге, прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. Об этом пишет "Фонтанка".

Речь идет о параде 28 июля. По информации издания, по плану он должен был традиционно пройти на двух площадках: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. К острову Котлин, где расположен Кронштадт, из Североморска пришли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", атомная подводная лодка "Тамбов" и другие суда. Однако "менее чем за две недели до 28 июля (Дня ВМФ) прошла команда об отмене кронштадтской части, и корабли-участники вернулись на Северный флот".

СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили

Ссылаясь на источник, близкий к Минобороны, "Фонтанка" пишет, что решение было принято на основе доклада разведывательного ведомства.

"Разведка доложила, что готовится провокация, к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать", — говорится в публикации.

Военно-морской парад состоялся в Петербурге 28 июля. Его принимал президент России Владимир Путин. О готовности к началу парада ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. В параде приняли участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники.

5 августа стало известно о разговоре министра обороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Предположительно, речь могла идти о покушении на президента России Владимира Путина и самого министра обороны во время их выступления на параде.