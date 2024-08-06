Североатлантическому альянсу осталось прибегнуть только к прямой интервенции, чтобы попытаться изменить ситуацию на Украине. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении», — заявил он.

По мнению политолога, у России есть политическая воля, что неизбежно приведет к завершению конфликта в пользу Москвы. При этом в ряде западных стран царит «политический хаос».