Отвергнутые армией Германии автоматы MK 556 отправили на Украину

В 82-ую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ отправили не принятые на вооружение германской армии 5,56-мм автоматические винтовки Haenel MK 556. Об этом сообщает Telegram-канал bmpd.

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Это стрелковое оружие было замечено на одной из появившихся в социальных сетях фотографий. Планировалось, что произойдет снятие с вооружения автоматов Heckler & Koch G36, в процессе эксплуатации которых были выявлены многочисленные недостатки, а вместо них как раз и поступят новые образцы.

Однако этого не произошло, так как Heckler & Koch в 2020 году обвинило Haenel в нарушении патентных прав, после чего заказ был аннулирован военным ведомством Германии.

При этом были уже изготовлены 5000 MK 556. Они были выкуплены и отправлены формированиям киевского режима. В частности, в упомянутое выше соединение, оснащаемое американским и германским оружием и боевой техникой, такой как колесные бронемашины M1126 Stryker, Couga и боевые машины пехоты Marder 1A3.