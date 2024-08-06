В Торецке начались бои между российскими военнослужащими и бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», - пояснил Кимаковский.

Главком ВСУ рассказал, где идут самые ожесточенные бои

По его словам, ВСУ в настоящее время удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная», при этом атаки российские военные ведут не «в лоб», а с двух сторон, беря город в клещи.

Ранее первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчу озвучил цели российских военных в Донбассе. По его мнению, российская армия к осени может освободить четыре города, в том числе и Торецк.