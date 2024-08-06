СМИ: 16 уклонистов пытались сбежать с Украины под видом мяса

16 уклонистов пытались вывезти с Украины в Молдавию в рефрижераторе под видом мяса. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Российская газета

Инцидент произошел в Одессе. Перевозку уклонистов пытались организовать двое 39-летних иностранцев, чье гражданство не уточняется. Газета.Ru

Стоимость одной незаконной перевозки составила порядка шести тысяч евро по факту перевозки и еще две тысячи евро по приезде на территорию Молдавии. Организаторов незаконной транспортировки задержали. Вечерняя Москва