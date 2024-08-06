Стоимость побега из Украины подорожала в два с половиной раза в 2024 году — с 4 до 10 тысяч долларов (с 340 до 850 тысяч рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Авторы канала проанализировали сообщения Государственной пограничной службы Украины за 2024 год о пресечении работы контрабандистов, переправляющих украинских мужчин, желающих спастись от мобилизации.

Ранее на Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. Были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. Заплатить мужчины должны были лишь в случае успешного перехода границы — за это с каждого просили по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

До этого на Украине испугались прорыва границы мобилизованными. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что что жителю «условной Ворохты» трудно объяснить, почему он не может покинуть территорию страны и должен отправляться в армию в ситуации, когда «приятели» президента Украины Владимира Зеленского ездят в США.