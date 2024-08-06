Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал о «бомжах» на передовой

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" рассказал, что бывший руководитель организации Евгений Пригожин набирал принципиально тех, кто пробыл в тюрьме около 20 лет за совершение серьезных преступлений, сидевшие за бытовые конфликты ему были не интересны. Слова вагнеровца приводит "Царьград".

Собеседник телеканала рассказал, что сам пробыл в заключении 28 лет. Его первый бой произошел за местную автозаправку в Луганске, все закончилось удачно. По словам бойца, после этого отношение к нему в "Вагнере" поменялось, он стал "своим".

Мужчина также отметил, что штурмовиков называли "боевыми бомжами", так как у них не было опознавательных знаков и шевронов.

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Частная военная компания "Вагнер" — российское негосударственное вооруженное формирование, созданное предпринимателем Евгением Пригожиным. Бойцы ЧВК в том числе работали в зоне специальной военной операции на Украине.