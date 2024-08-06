Освобождение города Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) может стать «успехом лета» для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета», — заявил советник.

По словам Кимаковского, на этом направлении российские войска «серьезно двигают противника». Советник отметил, что в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка.

По мнению Кимаковского, в ближайшее время будет сообщаться о серьезных боевых действиях в самом Торецке. Советник подчеркнул, что в ближайшее время ВС РФ освободят этот населенный пункт, потому что он штурмуется «не в лоб, а справа и слева».

В Торецке начались бои

Советник главы ДНР отметил, что город зажимается «в клещи» с двух сторон. Украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее сообщалось, что ВСУ не удержались у Торецка из-за незнания местности и медленных приказов.