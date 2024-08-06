Серия взрывов прогремела в Белгороде

Во время четвертой за день воздушной тревоги в Белгороде прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Четвертый за день сигнал ракетной опасности объявили в городе в 10:08 по московскому времени. По информации агентства, примерно с 10:20 в небе над Белгородом была слышна серия громких взрывов с разной интенсивностью.

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Детали произошедшего не уточняются.

5 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В четырех многоквартирных домах были повреждены остекление и фасады, также осколками задело два автомобиля.

Позже Гладков сообщил, что во время атаки ВСУ на Шебекинский городской округ пострадали пять мирных жителей. По его словам, в селе Нежеголь у мужчины и женщины диагностировали баротравмы, еще один мужчина получил слепое осколочное ранение поясницы.

Ранее Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз.