Стало известно о жертвах обстрела ВСУ в Курской области

Одна девушка погибла, 13 человек получили ранения в Курской области в результате массированного обстрела региона со стороны Украины во вторник, 6 августа. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия погибла жительница Суджи, еще восемь суджанцев, в том числе четверо детей, получили травмы. Два человека пострадали в Большесолдатском районе, еще два — в Глушковском районе, еще один — в Рыльском. Все они сейчас находятся в медицинских учреждениях.

«Повреждены жилые дома и автомобили. Подомовой обход проведем, как только это будет безопасно. Собственникам обязательно окажем помощь», — добавил Смирнов.

Врио главы региона также заявил, что обстановка в приграничье остается сложной, однако защитники границы «успешно работают на уничтожение противника». Оперштаб принял решение усилить бригады медиков и скорой помощи в районах, граничащих с Украиной, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Задействованы силы добровольцев из числа народных дружин.

Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Смирнов рассказал, что атаки происходили в приграничном Суджанском и Кореневском районах. После отступления члены ДРГ начали обстрел населенных пунктов этих районов.