Часть поставленных Киеву истребителей F-16 не смогут летать

Часть поставленных на Украину американских истребителей F-16 неисправна и не может подняться в небо. Ожидается, что эти машины будут использованы в качестве приманок и доноров запчастей, пишет польское издание Interia.

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Ранее стало известно, что первая партия истребителей F-16 была доставлена на Украину. США пообещали оснастить поставленные самолеты современными ракетами «воздух-воздух», включая дальнобойные AIM-120, AIM-9X, Sidewinder, а также высокоскоростными противорадиолокационными боеприпасами.

Названы последствия поставок F-16 на Украину

По данным Interia, на Украине находится шесть истребителей F-16, ожидается, что к концу года у Киева будет полная эскадрилья, насчитывающая около 16 самолетов.

При этом в статье отмечается, что первой партией Украине были переданы самолеты F-16 ADF, которые можно узнать по четырем антеннам характерной формы, расположенным на носу перед кабиной. Они были отправлены Киеву прямо со склада в американской пустыне Дэвис-Монтан, и «перед отправкой не ремонтировались и их функциональность не восстанавливалась».

«На фоне этих машин недавно выступал Владимир Зеленский, так что, скорее всего, это те самые «нелетающие» машины, которые будут служить в качестве приманок, доноров запасных частей или для обучения украинских авиационных техников», - говорится в статье.

Самолеты же способные выполнять боевые задачи Украина должна получить от Дании и Голландии. Это F-16AM MLU, прошедшие среднесрочную программу модернизации. До версии F-16AM MLU были модернизированы истребители ВВС Нидерландов, Бельгии, Дании, Норвегии и Португалии.