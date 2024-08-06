«Хезболлах» нанесла удары по военным объектам Израиля

Ливанское движение «Хезболлах» атаковало израильские военные объекты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирования в Telegram, беспилотники шиитской милиции нанесли удар по базе израильских войск в Нагарии и атаковали несколько военных объектов в окрестностях Хайфы и Акко.

По данным Al Jazeera, сирены воздушной тревоги сработали более чем в 20 населенных пунктах на севере Израиля. Несколько взрывов прогремели в городе Хайфа.

Как сообщает Times of Israel, в Нагарии ранения получили по меньшей мере четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Еще двое госпитализированы с панической атакой. В Хайфе один дрон поразил транспортное средства — ранения средней степени тяжести получили два поселенца.

Напомним, что незадолго до этого израильские ВВС нанесли удар по окрестностям города Набатия на юге Ливана. ЦАХАЛ заявлял, что целью авиаудара стал военный объект, использовавшийся вооруженными отрядами шиитского движения «Хезболлах». Также ВВС атаковали военный объект в районе города Эль-Хиям на юге Ливана