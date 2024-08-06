ФСБ прокомментировала обстрел Курской области со стороны ВСУ

Погранслужба ФСБ России отразила вооруженную провокацию на границе Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. ТАСС

Приграничные населенные пункты Курской области подверглись обстрелам со стороны Украины. Российскими пограничниками совместно с подразделениями ВС РФ были приняты меры по отражению вооруженной агрессии, заявили в ФСБ. Российская газета

Telegram-канал Mash сообщал, что по меньшей мере 20 бойцов ВСУ были уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области. По данным канала, украинские военные разделились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российские войска, в свою очередь, бьют по ним с помощью артиллерии и авиации. Газета.Ru