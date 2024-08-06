На машинах пытавшихся прорваться в Курскую область диверсантов заметили новый знак

На машинах диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся прорваться на российскую территорию в Курской области, заметили новые знаки отличия — белый треугольник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Lenta.ru

Отмечается, что схожий тактический знак используют ВС РФ - только треугольник у российских военных перевернутый. Российская газета

Ранее стало известно, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины. Газета.Ru