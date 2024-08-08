Группировка «Юг» сообщила о нанесении поражения семи бригадам ВСУ

Группировка «Юг» нанесла поражение семи бригадам ВСУ, противник потерял до 520 бойцов
Подразделения группировки войск «Юг» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение семи бригадам ВСУ, противник потерял до 520 военных. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Отмечается, что речь идёт о районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки.
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По словам Астафьева, также были поражены три автомобиля ВСУ, 155-мм САУ «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.
Ранее ВСУ потеряли до 220 солдат в боях в Харьковской и Сумской областях с ВС России.
Также операторы БПЛА уничтожили украинскую гаубицу М777 производства США.