Подразделения группировки войск «Юг» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение семи бригадам ВСУ, противник потерял до 520 военных. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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Отмечается, что речь идёт о районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки.

Группировка "Юг" сообщила об успешном отражении контратаки штурмовой бригады ВСУ

По словам Астафьева, также были поражены три автомобиля ВСУ, 155-мм САУ «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Ранее ВСУ потеряли до 220 солдат в боях в Харьковской и Сумской областях с ВС России.

Также операторы БПЛА уничтожили украинскую гаубицу М777 производства США.