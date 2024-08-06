На машинах пытавшихся прорваться в Курскую область диверсантов заметили новый знак

На машинах диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся прорваться на российскую территорию в Курской области, заметили новые знаки отличия — белый треугольник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как разъяснил военкор Роман Алехин в Киев создает в Сумской области новое направление. Об этом также говорят скопление техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сум.

Появилась хронология атаки ВСУ на Курскую область

Ранее стало известно, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины.

О попытке штурма российской государственной границы со стороны Украины стало известно утром 6 августа. Этому предшествовал обстрел ВСУ города Суджи при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе, при котором пострадали пять человек. Затем диверсанты, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой, при поддержке тяжелой техники попытались прорваться на территорию России. Как сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, ДРГ не удалось проникнуть в регион.

Отброшенные Шосткинский район Сумской области диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где их атаковала российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 бойцов ВСУ, еще 50 ранены.